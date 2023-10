Zone de police Haute-Meuse: la dernière journée du souvenir du Chef

Cette journée est, plus largement, dédiée à tous les autres policiers et gendarmes qui ont payé de leur vie leur sens du devoir. Les épisodes dramatiques continuent et se multiplient.

L’autre objectif est de faire se rencontrer policiers retraités ou toujours en service et collègues des zones voisines, mais aussi partenaires et autorités. C’est, peut-être aussi la seule rencontre, annuelle, avec les citoyens.

Mouvement du personnel

Le moment est aussi choisi pour faire part, publiquement, des mouvements de personnel intervenus au cours des douze derniers mois. Et il y a eu pas mal de changement. Au rayon des arrivées: le commissaire Boussifet remplace le commandant Naisse, comme directeur de l’intervention tandis que, devenue INPP, Sophie Hamoir reprend la tête de la section d’enquête section ‘atteintes aux personnes’. Arnaud Delchambre a lui rejoint la section ‘atteintes aux biens’. On a aussi, entre autres, appris que Maxime Berg est le nouvel agent de quartier à Onhaye.

Réseaux sociaux et vivre ensemble

Le président de zone, Christophe Bastin, a eu des mots assez secs et durs envers les réseaux sociaux et leurs soi-disant experts. Quant au vivre ensemble, il est convaincu que la police de proximité est un acteur important pour créer du lien. Au chef de la zone, le député-bourgmestre d’Onhaye a souhaité une bonne retraite et rappelé que celle-ci bouclera un parcours professionnel au service du bien commun.