L’Association Sax lance donc un appel aux saxophonistes pour participer à l’évènement “1000&7 Sax” le 5 novembre prochain et tenter de battre le record du plus grand nombre de saxophonistes réunis. Débutant ou professionnel, chacun est le bienvenu dans cet orchestre d’un jour. Des partitions adaptées sont proposées à tous les niveaux et tous les âges.

En prélude du rassemblement, la maison Henri SELMER Paris, qui a repris les usines Sax, présentera son nouveau programme de reconditionnement de saxophone en seconde main “Rewind”. Un quiz géant sera organisé pour l’occasion, avec, à la clé, un saxophone à gagner.

Marc Navet, organisateur et animateur à l’Association internationale Adolphe Sax, indique : “Tous ceux qui ont participé à cet événement populaire par le passé s’en souviennent et n’ont qu’une envie : y revenir !” INFOS

Dimanche 5 novembre 2023 à 16h00 Esplanade Princesse Elisabeth, 5500 Dinant (Près du Centre culturel et du kiosque). Inscriptions et partitions : https://sax.dinant.be/evenements/1000-7-sax