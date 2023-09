Faute d’aire d’accueil, les motor-homes s’installent sur les parkings publics à Dinant : “ce n’est pas l’idéal”

Septembre 2023, cette aire pour motor-homes n’existe toujours pas. Inimaginable, pour une ville touristique comme Dinant. Ces voyageurs n’ont dès lors d’autres choix que de se rabattre vers des parkings existants, comme celui de la Place d’Armes. En juillet et août de cette année, il n’était pas rare d’en compter quotidiennement une bonne dizaine à cet endroit. Ils sont évidemment moins nombreux hors saison mais tout de même encore bien présents.

“Leur présence sur ce parking n’est pas idéale du tout”, concède le bourgmestre Thierry Bodlet. “Ces voyageurs ne laissent généralement pas de déchets et ne créent pas trop de nuisances. Mais idéalement, il faut pouvoir les accueillir avec la possibilité de prendre de l’eau et d’évacuer leurs eaux usées. Il existe bien des aires privées, mais pas assez pour tous les accueillir.”

Des motor-homes qui privent par ailleurs d’autres automobilistes de ces places de parking. “Un élément qui compte également. Il y a donc une logique évidente à créer une aire d’accueil, non loin de la Meuse, car c’est ce que souhaitent ces voyageurs. ”

L’avancement dépend de la Région

Ce projet au niveau de la réserve de “Devant-Bouvignes” n’est pas au point mort. Mais il prend du temps. Car le terrain, situé en zone classée, appartient à la Région wallonne qui a d’autres priorités. “Non loin de là, à une centaine de mètres entre la station d’épuration et les vignes, une bande laissée en jachère est susceptible d’accueillir une bande transporteuse de la production de la carrière de Leffe. On ne sait pas si elle sera souterraine ou aérienne. La Région souhaite que tout (bande transporteuse et aire pour mobile-homes) soit harmonisé. On attend leur accord, ainsi que celui de l’AWaP (Agence wallone du Patrimoine)”, poursuit Thierry Bodlet.

Dans ces circonstances, l’aire pourrait-elle voir le jour pour l’été 2024 ? Cela semble compromis. “Lorsqu’on aura le permis, il faudra réaliser un cahier des charges et lancer un appel d’offres pour les quelques travaux à réaliser. Pour l’an prochain, ce n’est pas impossible mais c’est juste quand même.”

En attendant, ces délais ont déjà fait perdre à la commune la possibilité d’obtenir jusqu’à 90 % de subsides wallons fin 2022 dans le cadre d’un appel à projets pour l’aménagement des aires publiques pour l’accueil des motor-homes. Un dossier pour obtenir des subsides plus classiques à hauteur de 60 % sera déposé, assure Thierry Bodlet.