Les tensions ravivées chez les pompiers de Dinaphi: "Les réunions de mai et juin se sont très mal passées"

Mais depuis, ces tensions refont surface. "Il y a une grosse cassure syndicale avec la zone Dinaphi. Les dernières réunions de mai et juin se sont très mal passées. Nous en avons une nouvelle ce vendredi, on verra comment ça ira.", nous confie Dimitri Petit, permanent SLFP.

En décembre dernier, Pascal Jacquiez (MR), bourgmestre de Doische, a repris la présidence de la zone, après la démission de Christophe Bastin. "Depuis son départ, on recule. On est revenu trois ans en arrière", poursuit le syndicaliste.

Ce syndicat reproche tout d’abord un non-respect de la législation en vigueur, pour un certain nombre de choses. "Des pompiers volontaires prestent par exemple 50 h/semaine. Or, selon la législation, c’est 96 h/mois. Second exemple: il y a récemment eu un accident grave impliquant des agents de la zone. Dans ce cas, un comité doit se rendre sur place. Cela n’a pas été fait, ils ont été convoqués deux jours plus tard, en visioconférence. Le rapport qui a suivi n’a par ailleurs pas été fait dans les temps. À aucun moment, ils ne suivent la législation et quand on le fait remarquer, ils pensent qu’on est là pour les bloquer."

Concernant les revendications ensuite, il y a à boire et à manger. Exemple: la décontamination des pompiers, obligatoire avant de remonter dans un véhicule après une intervention. Pour répondre à cette demande, la zone a acquis un véhicule de réhabilitation. "Le hic, c’est qu’il est à Yvoir. S’il doit se rendre à Gedinne pour un feu de voiture, l’intervention sera déjà terminée depuis longtemps. Ce système fonctionne uniquement sur une grosse intervention." Autre exemple: le ravitaillement lors de feux de broussailles. "Il avait été décidé d’installer des frigobox dans les véhicules pour alimenter les pompiers en eau fraîche, on n’a encore rien eu cette année…"

L’insalubrité de la caserne de Florennes ? "Cela fait des mois qu’on nous parle de containers, et on n’a toujours rien. Ils se demanderaient même s’il est encore utile d’investir dans cette caserne."

Sécurité et formation

Pascal Jacquiez, directement visé par ces critiques, ne cache pas que les relations avec le syndicat SLFP ne sont pas au beau fixe. "Les réunions sont effectivement très tendues. Ils jouent leur rôle, d’accord, mais quand des choses ont été décidées, inscrites dans un procès-verbal qu’ils ont approuvé, on ne revient pas dessus. Parfois, on discute plus d’une heure d’un point traité il y a deux mois…"

Le nouveau président de la zone indique avoir principalement travaillé sur deux aspects depuis sa prise de fonction. Le premier concerne la conformité des casernes afin qu’elles répondent aux normes de sécurité. "Cela prend un peu de temps, car il y a un cahier des charges et des marchés publics mais c’est la sécurité des pompiers avant tout."

Le second est relatif à la formation des pompiers volontaires à l’École du Feu de la province de Namur. "Il y a eu un déblocage assez important de la Province de Namur. De nombreuses formations ont été faites en 2023, il y en aura encore jusqu’à la fin de l’année et le planning 2024 doit être rentré pour début novembre. Du personnel supplémentaire a été prévu pour combler les retards liés au Covid et au manque de formateurs. Ce n’est pas parfait, mais c’est nettement mieux." À ce niveau, le syndicaliste SLFP est sur la même longueur d’onde. "Le service fonctionne bien. Il y a eu un gros souci de formateurs mais ça tient la route."