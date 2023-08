Des groupes d’entraide pour les personnes atteintes par la maladie de Parkinson à Dinant

Au sein de ces 25 antennes locales implantées un peu partout dans la partie francophone et germanophone du pays (Ndlr : on n’en compte qu’une en province de Namur, au siège central de Naninne, en attendant celles de Dinant et d’Andenne), on favorise les rencontres faites de moments d’échange d’expériences et de vécu. Ces groupes d’entraide sont ouverts à tous (patients, familles, aidants proches, professionnels de la santé,). On y donne également des conférences, des réunions d’information, des tables de parole, des activités de loisirs, … “Nous sommes donc animés par la compréhension des difficultés quotidiennes auxquelles font face les personnes atteintes de cette maladie, ainsi que par l’importance de partager les connaissances et le soutien avec elles”, explique Rudy Lorent, coordinateur général pour L’association Parkinson ASBL.

L’association n’a pas choisi la ville de Dinant par hasard pour l’ouverture de sa nouvelle antenne locale. “Le sport et la culture sont des éléments importants dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. L’exercice et le maintien d’une vie culturelle riche sont des moyens puissants pour augmenter le mieux-être des personnes atteintes de la maladie, en aidant à réduire la gravité des symptômes, en améliorant l’équilibre, la coordination et la force musculaire, etc. Du point de vue culturel, Dinant occupe une place de choix. Cette antenne représente un gros morceau via lequel on va notamment miser sur la culture”, confirme Rudy Lorent.

Outre les rencontres mensuelles prévues chaque premier lundi du mois, des ateliers culturels et sportifs seront proposés de manière périodique.

L’inauguration est prévue le 16 octobre.