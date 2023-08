Chooz : un exercice à la centrale nucléaire les 12 et 13 septembre

Le Gouverneur de la Province de Namur et ses services ont étroitement collaboré à la préparation cet exercice et y participeront pour tester les procédures d’alerte et de communication prévues en cas d’incident radiologique, s’exercer à la mobilisation des cellules de crise stratégiques et opérationnelles au niveau provincial et national, ou encore évaluer la rapidité de déploiement du dispositif policier dans un rayon proche de la centrale.