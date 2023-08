Avec la pluie de juillet, la descente de la Lesse est “garantie jusqu’à la fin de la saison”

L’unique loueur de kayaks sur la Lesse, Olivier Pitance, se réjouissait du retour du soleil ce lundi et de la hausse prochaine des températures, après plusieurs semaines de pluie consécutives. L’ensemble des parcours (Ndlr : celui de 21km est encore fermé ce lundi car le niveau de l’eau est trop important) devraient être ouverts dès ce mardi 8/08. “On a perdu deux semaines à cause de la pluie mais avec le niveau actuel de l’eau, la descente de la Lesse est garantie jusqu’à la fin de saison. Je préfère donc 100 fois cela qu’à une période de sécheresse qui nous aurait bloqués jusqu’au mois de septembre. Ces deux semaines de pause ont par ailleurs fait du bien à tout le monde puisqu’on avait bien travaillé en juin et début juillet”, termine Olivier Pitance.