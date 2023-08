"Ferme sur Meuse" le 15 août à Dinant, avec la régate de baignoires

Le vrai retour à la normale, ce fut l’année passée, en 2022. Un très bon cru: entre 15 000 et 20 000 spectateurs pour admirer 42 embarcations. Certaines étant préparées bien à l’avance, d’autres étant montées une heure avant le départ. Cela s’appelle des "baignoires en kit", livrées par l’organisation aux participants de dernière minute. Une nouveauté imaginée en 2018, pour booster la participation. Et ajouter un défi supplémentaire: celui d’être à la fois rapide et ingénieux. Les Mac Gyver de la régate devant se fabriquer un radeau avec les quelques matériaux fournis: une baignoire (élément obligatoire, sinon, ce ne serait plus une régate de baignoires), des chevrons de bois, des bidons (pour la flottaison) et de la corde. De quoi garantir… bien des naufrages.

Par contre, d’autres travaillent des jours, sinon des semaines, sur leur baignoire, parfois dans le plus grand secret, on la découvre le jour J. Et c’est parti pour une descente du fleuve, entre le casino et la place Balbour (au pied de la collégiale). En arrosant le public. Amusement gratuit (y compris pour les participants), sympathique, et même promoteur des énergies douces, puisque les seuls systèmes de propulsion autorisés sont l’huile de bras et l’éolien.

Sujet de documentaire

Tout se termine par une remise de prix dans plusieurs catégories, avec de nombreux lots à la clé. grâce aux sponsors que les bénévoles de l’ASBL "Baignoires" parviennent à persuader. Ils doivent aussi le faire pour une autre organisation estivale "reprise" il y a quelques années: le 21 juillet, en tout cas dans sa partie festive. Pour l’occasion, ils ont réinventé une "course des garçons de café" qui elle aussi, attire la grande foule en bord de Meuse, ce fut encore le cas lors de la dernière Fête nationale. Selon le même principe de simplicité et d’esprit bon enfant.

Le 15 août prochain, le thème de la régate sera "la ferme sur Meuse", après le "grand carnaval de Dinant", l’année passée. Une idée de décoration pour ceux qui préparent déjà leur baignoire, sans que cela soit obligatoire. Tandis que 15 kits seront mis à disposition sur place, sans réservation.

Cette année, on annonce le tournage d’un documentaire (ethnologique ?) pour compte de la chaîne française Gulli (du groupe M6). Le succès de cette régate de cesse d’intriguer !