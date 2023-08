NAMUR I Notre série climat : l’avifaune est frappée de plein fouet par le dérèglement climatique

Pierre Mossoux, fondateur et ancien président de la régionale Natagora Entre-Meuse-et-Lesse, a travaillé toute sa vie aux contacts des oiseaux. Il pointe quelques-uns des bouleversements connus par l’avifaune de nos régions.

"Comme les hivers sont de plus en plus doux, de la nourriture reste disponible, explique le Dinantais. Certains oiseaux viennent désormais passer l’hiver chez nous. On observe par exemple la présence des grandes aigrettes blanches. Il y a vingt ans, on n’en voyait pas une seule. Elles trouvent à manger et se plaisent ici. "

La migration décalée

À la belle saison, avec les périodes de sécheresse toujours intenses, il est de plus en plus difficile pour les oiseaux de trouver de l’eau pour s’abreuver et se laver. "Pour le moment, nous faisons le recensement des hirondelles de fenêtre, qui nichent à l’extérieur, sous les corniches. Je m’aperçois d’année en année qu’elles sont moins nombreuses. Les hirondelles ont besoin de terre et d’eau pour faire leurs nids. Elles trouvent de la terre, mais pas d’eau."

L’augmentation de la température moyenne induit un décalage dans les périodes de migration, à la fin de l’été et au début de l’automne. L’écart n’est que de quelques jours, mais cela suffit pour impliquer d’importants changements. "Cette année et l’année passée, on a vu des grues cendrées, oiseau migrateur qui nous vient du nord, passer l’hiver chez nous, relève l’ornithologue. Ça n’était encore jamais arrivé: jusqu’ici, elles descendaient plus vers le sud."

La chaleur tue

Le réchauffement climatique, combiné à l’agriculture intensive, provoque une diminution du nombre d’insectes. Ils ont eux-mêmes du mal à faire face à des températures plus élevées au printemps et en été. "Il y a vingt ans, le pare-brise des voitures était constellé d’insectes. Aujourd’hui, il n’y a plus rien dessus. Les insectivores manquent de nourriture. Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Ils ne vont pas chercher la chaleur, ils vont chercher des insectes. Dans les zones forestières et agricoles, on a des espèces en voies de disparition parce qu’elles ne trouvent plus à manger.". C’est également le cas en zones urbaines, où les moineaux domestiques par exemple, sont de moins en moins observés et recensés.

La reproduction connaît aussi un impact du dérèglement climatique. "Dans mes nichoirs, je constate des pertes en raison du manque d’eau et des fortes chaleurs: les jeunes meurent dans les nids, ou alors les œufs ne sont pas bien fécondés."

Pour Pierre Mossoux, l’avenir des oiseaux est incertain, et la marge de manœuvre est réduite, en ce qui concerne l’aide directe que peut apporter l’homme. "Prenez les hirondelles. On place des nids artificiels pour essayer de leur donner un coup de main. Ce qu’on fait aussi pour certains rapaces. Mais ce n’est pas toujours évident. L’oiseau sauvage, on ne peut pas vraiment l’aider."