Dinant : alain Crépin, globe-trotter musical

Depuis le début de l’année, Alain Crépin s’est aussi rendu à Dubaï, au Brésil, à Séville et à Albertville, en Savoie, où il assure depuis 1986 la direction artistique des musiques de France, Moldavie, Suède, Pologne et Ukraine lors du Festival des musiques militaires. Plus proche de nous, à la collégiale de Dinant, il a aussi dirigé "son" ancienne musique de la Force aérienne belge, lors d’un concert au bénéfice du Rotary.

Il fait rayonner Sax

Et l’année n’est pas terminée pour celui qui est aussi le président fondateur des concours de saxophone de Dinant. Il en organise la 8e édition, à l’automne prochain, avec l’Association internationale Adolphe Sax, qu’il préside. Ces concours d’envergure internationale ont lieu tous les quatre ans depuis 1994, année du centenaire de la mort de Sax. Cette nouvelle édition accueillera 266 candidats de 32 nationalités. Seules l’Inde et l’Afrique ne seront pas représentées. Alain Crépin assurera la direction du jury international.

Le chef au milieu de ses musiciens. ©ÉdA – 40523661350

Une vie à l’armée

Originaire de Mettet, Alain Crépin a entamé ses études à l’Académie de musique de Dinant. Sa professeure de solfège était Marie-Claude Remy. Il y a étudié le saxophone, le violoncelle et le piano, avant d’intégrer le Conservatoire de Bruxelles, dans la classe d’un autre saxophoniste réputé, François Daneels. Il y obtint les diplômes supérieurs de saxophone et de musique de chambre, ainsi que les premiers prix d’harmonie et de contrepoint.

Alain Crépin s’est ensuite engagé à l’armée, où il a été officier supérieur chef de musique, chef de la musique royale de la Force aérienne. Il a aussi été le directeur artistique des orchestres de la Défense. Il a terminé sa carrière militaire comme major, ce qui est rare.

Sur 60 disques

Le musicien est aussi compositeur. Il a notamment composé la marche de l’ancienne école des sous-officiers de Dinant, des musiques en l’honneur de Notre-Dame de Foy ainsi qu’une marche dont il est peu fier, le cadeau de la Défense à l’occasion de la naissance de la princesse Élisabeth. Alain Crépin intervient sur une soixantaine d’enregistrements, comme soliste ou chef d’orchestre.

On l’a vu, le Dinantais est régulièrement chef invité et il a accompagné les plus grands solistes. Il a aussi créé l’Ensemble international de saxophones du Conservatoire royal de Bruxelles et a enseigné l’orchestration et la direction d’orchestre au Conservatoire d’Esch-sur-Alzette, au Grand-Duché.

La famille, la paroisse, le vin

Le chef, comme l’appellent ses musiciens, sait aussi sortir des questions musicales. C’est ainsi qu’il y a peu, cet amateur des vins des Côtes du Rhône a été fait, en Bourgogne, Chevalier du Tastevin au Clos Vougeot.

Alain Crépin est également le président de la fabrique d’église de Foy-Notre-Dame. À ce titre, il est la cheville ouvrière des festivités du 400e anniversaire de l’église de la localité. Un événement qui lui a valu, en mai dernier, la visite du roi Albert II et de la reine Paola.

Et puis, il y a la famille, bien sûr. Alain Crépin est l’heureux père de trois enfants et le grand-père de sept petits-enfants.