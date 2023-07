Dinant : la course de garçons de café, grâce aux animateurs bénévoles de la Croisette (vidéo)

Les sponsors ? Pas l’horeca

La course de garçons de café, la régate des baignoires: c’est un an de travail bénévole. Les premières réunions pour l’été 2024, ce sera déjà en septembre prochain. Autant de boulot, dans un seul but: animer le centre de Dinant, blindé de monde en été grâce à la Croisette, laquelle, sans eux, ne serait qu’une immense terrasse de bistrots, doublée d’un simple déambulatoire en bord de Meuse.

Ils ont bien du mérite, ces jeunes gars, heureusement aidés par un tas d’amis. Pour les deux rendez-vous estivaux, ils entraînent 160 bénévoles dans leur foulée.

La participation à la course de garçons de café et aux baignoires est gratuite. Pour les deux événements, ils louent des espaces "bar" au bénéfice de clubs, ça fait quelques rentrées. Mais l’argent pour organiser tout ça vient principalement de sponsors, car il en faut, des liquidités. Notamment pour régler les assurances. Et les commerçants qui vivent de la Croisette (principalement de l’horeca) ? Pas de sponsoring de leur part, expliquent les responsables de l’ASBL: "De toute façon, leurs terrasses sont bourrées de monde, ils n’en ont pas besoin". Tandis que la Ville leur octroie la modique somme de 3 000 € pour le 21 juillet et le 15 août.

C’est comme ça, ça ne décourage pas ces gaillards, contents que leurs efforts amènent de l’ambiance à Dinant, au bénéfice de tout le monde. Pas directement eux: Julien travaille dans une agence immobilière, les frères Crespin ont leur entreprise de terrassement et de conteneurs.

Brainstorming permanent

Leur bénéfice à eux: le succès de ces manifestations et le plaisir de se retrouver pour inventer, d’année en année. Pour la course de garçons de café, il y avait cette fois un labyrinthe et un chronométrage professionnel. Des idées, ils en avaient encore la veille alors qu’ils préparaient tout le matériel à Neffe, chez Patrick et Guillaume Namèche, des entrepreneurs en aménagement de jardins.

Ça se bouge autour d’eux, et ils font bouger Dinant. Jeudi en fin de journée, tandis qu’ils chargeaient diverses structures dans un conteneur (de chez Crespin, évidemment), une illumination: "On pourrait faire un championnat d’Europe des courses de garçons de café !". Un vague projet lancé comme ça. Mais avec eux, on ne sait jamais.