Dinant: deux individus commettent un vol avec violence et un vol avec effraction dans la même soirée

Le premier fait a eu lieu aux alentours de la gare, vers 20h. Un jeune homme s’est vu dérober son téléphone et son sac à dos. “On savait qu’il vendait de la beuh”, explique un des prévenus. “On lui a donné 10€ mais nous a donnés on ne sait trop quoi en retour ! Il n’a pas voulu nous rendre l’argent et on a couru après”.

Les faits ont été filmés par les caméras de surveillance de la Ville, comme le précise le parquet qui livre une autre version. “La victime était malade. Ils ont profité de son état de faiblesse. Ils l’ont aidée à se relever et en ont profité pour lui voler son gsm. L’un des prévenus lui a fait une balayette lorsqu’elle s’est débattue. Elle a réussi à les rattraper au niveau des quais de la Meuse. Son GSM lui a été restitué mais le contenu de son sac à dos a été vidé dans l’eau.”

Vers 22h, ces deux individus ont brisé la vitre d’un véhicule stationné dans Dinant pour dérober une carte bancaire qui a été utilisée dans plusieurs night-shops, pour un montant de 87€. Des peines de 30 mois et 2 ans de prison ont été requises par le parquet de Namur, en fonction de la taille du casier judiciaire des prévenus. Jugement le 26 juillet.