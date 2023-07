Du paddle bike sur la Meuse ? Ce sera possible dès ce vendredi à Dinant

Une idée qu’il mûrit depuis plusieurs années. “J’en avais déjà vu au salon du vélo à Courtrai, il y a 2-3ans. Mais c’était un fameux budget et l’activité n’était pas encore bien développée. J’en ai revu par la suite lors d’un autre salon en Allemagne et là, je me suis dit pourquoi pas ! ”

La Meuse en région dinantaise, un cadre idéal pour tester cette nouvelle activité. ©D.R

Niels Adnet-Becker a récemment testé ses nouveaux joujoux. “La planche est stable et l’équilibre très facile à trouver. On peut l’utiliser de manière sportive et pousser ou pour une balade en famille. L’activité est pour tous les âges, dès 16 ans, raison de sécurité et le gilet de sauvetage est obligatoire. ”

Sur la Meuse… ou à la mer

Cinq paddle bikes seront disponibles à la location à partir de ce vendredi 7 juillet. Trois possibilités s’offrent aux clients. La première : louer son matériel et l’emmener presque partout. Une remorque est nécessaire (Ndlr : la planche mesure 4m). “La Lesse n’est pas adaptée. Par contre, sur la Meuse à Dinant, Waulsort ou à la darse d’Anseremme par exemple, c’est possible. On peut également l’emmener à la mer du Nord si on veut car ils sont faits pour aller dans l’eau salée”, poursuit Niels Adnet-Becker.

Deuxième solution, pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de transporter le paddle bike : le louer directement sur une remorque. Enfin, si aucune des deux ne convient, Bikes Adventure collabore avec le nouveau gestionnaire du camping de Dinant, situé en bord de Meuse et qui proposera la location de manière indépendante.

Infos : www.bikesadventure.be