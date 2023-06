Schéma de développement wallon : votre avis sur vos futurs paysages ?

L’objectif est louable et nous est imposé par nos excès antérieurs: le plan de secteur est une catastrophe pour nos villages sur bien des… plans puisque les zones rouges établies entre les agglomérations imposent depuis 50 ans aux administrations d’acquiescer à la construction de rubans d’habitations qui ruinent les paysages et l’esprit de village, tout en coûtant en équipements et en sécurité routière. Ne parlons pas des "ceintures vertes" autour des grandes villes, qui deviennent aussi urbaines que celles qu’elles entourent.

Changer le plan de secteur, c’est une montagne à laquelle le monde politique n’ose pas s’attaquer. Recours après recours, cela prendrait 20 ans au moins.

Donc, ce SDT doit essayer de rectifier un peu les dérives et freiner les ardeurs des promoteurs. Un constat prime: la population commence à décroître en Belgique. Dans ce contexte, il est aberrant de continuer à construire tant et plus.

Dès lors, ce SDT se présente comme un outil d’orientation pour les autorités publiques. Dans les grandes lignes, il veut concentrer l’habitat dans des zones de centralité où l’on retrouve des services, des commerces et les transports en commun. Cela contribuera aussi à décarboner notre société.

Une déclinaison locale

Ce SDT dessine donc au moins une zone de centralité par commune, où l’habitat pourra être plus concentré, en y favorisant la rénovation et l’utilisation des friches industrielles. Progressivement, le concept vise à ce que tout projet immobilier, toute implantation commerciale et n’importe quelle industrie y soient concentrés pour aboutir à 0% d’artificialisation des espaces naturels ou agricoles en 2050.

On pourrait s’en réjouir a priori si ce n’est que le texte n’aura qu’une valeur indicative et, finalement, n’empêchera guère l’urbanisation des zones rurales, essentiellement le fait des constructions individuelles qui s’ajoutent les unes aux autres. Ces petits projets particuliers ne seront pas concernés par le SDT, qui vise surtout à orienter les dossiers importants en déterminant des densités d’habitations par hectare.

Ce sont donc plutôt les grands lotissements construits en quartier autour des agglomérations qui seront visés, outre les projets industriels ou les implantations commerciales. C’est déjà cela, diront certains…

Le citoyen est ici invité à se prononcer sur ces grands principes, et sur ces zones de centralité proposées dans leur région.

Chaque commune sera conviée par la suite à réaliser son propre schéma local, en fonction de son territoire et de ses besoins. C’est sans doute à ce niveau que les citoyens seront davantage impliqués et concernés par le projet, puisqu’on y viendra à l’infiniment petit…

Le SDT est consultable dans toute administration communale, pour avis avant le 14 juillet. Les prochaines réunions d’information sur ce texte sont fixées ces 28 juin à 18h à l’hôtel de Ville de Dinant (lire ci-contre) et le 5 juillet à 18h aux Moulins de Beez.