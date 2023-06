Dinant : l’entrée en vigueur du nouveau plan de stationnement postposée à la fin 2023

Sur le terrain, à quelques jours de cette entrée en vigueur théorique, rien ne bouge. Les horodateurs sont toujours les mêmes, idem pour la signalétique. Ce mardi, nous apprenons que le dossier a pris un peu de retard. Deux candidats se sont manifestés auprès de la Ville dans le cadre de l’appel d’offres. “Nous leur avons demandé des compléments d’information. C’est une procédure assez complexe et on voulait s’assurer que les offres étaient complètes et correctes”, explique le bourgmestre de Dinant Thierry Bodlet. Voilà qui explique le retard. La Ville devra ensuite faire son choix. “Sauf catastrophe, le nouveau plan de stationnement sera en vigueur pour le dernier trimestre de cette année 2023. Cependant, on n’est jamais à l’abri d’un recours dans le cadre de la procédure administrative du choix du prestataire”, poursuit le bourgmestre.

Comme prévu, le prestataire qui sera choisi s’occupera à la fois de la gestion des horodateurs et du contrôle du stationnement. Ce n’était pas le cas avant. Une société s’occupait de gérer les parcmètres, une autre contrôlait et la ville de Dinant devait parfois intervenir lorsque les redevances n’étaient pas payées. “Désormais, le prestataire fera tout. Il ne pourra pas dire “ce n’est pas de ma faute si l’horodateur ne fonctionne pas”. On avait déjà eu des ennuis à cause de cela par le passé, ce n’était plus réaliste de continuer comme cela. ”

Une communication officielle sera par ailleurs faite dans le prochain bulletin communal pour informer les citoyens du fonctionnement du futur parking. Des réunions publiques sont également au programme.