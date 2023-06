Ce fut encore le cas ce mercredi matin pour ce Dinantais né en 1992. En novembre 2021, sa compagne a fait constater des blessures résultant de coups reçus. Résultats : plusieurs côtes cassées et de multiples contusions. Des faits que le principal intéressé conteste.

Le 31 décembre 2021, une nouvelle scène de violence a eu lieu. Elle a commencé à l’intérieur de leur logement et s’est terminée sur la rue, devant plusieurs témoins. Ceux-ci l’ont vu la tirer par les cheveux alors qu’elle était au sol et lui shooter dedans. L’homme conteste le tirage de cheveux et reconnaît un petit coup de pied, porté pour la faire “dégager.” Il reconnaît aussi lui avoir mis une baffe, “pour la calmer”. “Elle aussi me frappait”, dit le prévenu, cocaïnomane, en détention préventive depuis un mois et demi pour des vols commis pour financer sa consommation. “Je suis tombé dans le crack, cela a mis mes cinq dernières années de vie en l’air.”

Le parquet de Namur a rappelé au Dinantais que “tout choc qui entraîne une blessure” est un coup et a requis 12 mois de prison à son encontre. Jugement le 28 juin.