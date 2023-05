Dinant: discrètement, il tente de voler un… canot de sauvetage, "on a cru que c’était moi mais…"

Des policiers prévenus du vol sont intervenus de chaque côté du fleuve pour interpeller le prévenu, non sans mal. Devant le tribunal, le principal intéressé a contesté les faits. "On a cru que c’était moi car on m’a vu sur l’eau mais j’étais sur une autre embarcation.", dit-il.

Un second vol lui est reproché. Celui de la carte bancaire de sa compagne de l’époque et avec laquelle il a retiré 1 100 euros. Une nouvelle fois, les faits sont contestés malgré des correspondances vestimentaires. L’homme qui a effectué le retrait a été filmé par la caméra de l’agence bancaire. La casquette et la veste qu’il portait correspondent à celles que le prévenu porte sur une photo Facebook. "De plus, le retrait a été effectué à l’agence située à quelques centaines de mètres de chez eux.", poursuit la partie civile.

Dix-huit mois de prison ont été requis par le parquet de Namur. Le principal intéressé, lui, préférerait aller travailler dans l’intérêt général. Jugement le 28 juin.