Tentative de culture de cannabis, rue Grande à Dinant

L’enquête a débuté sur base d’informations policières selon lesquelles un des prévenus était actif dans l’installation et la culture de cannabis en Belgique. Il était notamment chargé de la prospection de lieux à louer pouvant accueillir ces cultures et était chargé de superviser les installations. “Son numéro de téléphone a été mis sur écoute. Grâce à cela, on a su qu’il était en contact avec une personne pour louer un bâtiment rue Grande, à Dinant. Des observations ont été mises en place de manière systématique. Plusieurs hommes ont été vus en train de décharger du matériel tandis que plusieurs véhicules, qui ont été suivis, se rendaient également à Morlanwez et Liège”, précise le parquet de Namur.

Jusqu’à 2.376 plants découverts

Deux perquisitions programmées à la mi-mai 2019 ont eu lieu à Dinant et Morlanwez. Cinq personnes ont été interpellées à Dinant où l’installation du matériel de culture était en cours. Pour cette tentative de culture de cannabis, de l’électricité était ponctionnée en amont du compteur. Le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité Orès réclame un dédommagement de 45.600€.

À Morlanwez, 55 plants de cannabis ont été retrouvés dans trois chambres de culture. “Plusieurs personnes travaillaient là, chacun avait sa tâche”, explique un des ouvriers interpellés à Dinant qui a aussi été actif à Morlanwez. À Liège, le bâtiment qui accueillait la culture a par ailleurs été victime d’un incendie. La culture de cannabis d’Anvers a par ailleurs été découverte à la suite d’irrégularités constatées au niveau de la consommation d’électricité d’un hangar. Là, ce sont 2.376 plants de cannabis qui ont été découverts. Pour cette culture, le gestionnaire de réseau Fluvius réclame 98.900€.

Parmi les 12 prévenus, dont certains originaires des Pays-Bas, cinq faisaient défaut. Pour les autres, présents ou représentés par leurs avocats, un acquittement et des sursis simples ont été demandés. Jugement le 27 juin.