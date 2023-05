Zone de secours Dinaphi: dans un an, le chef part à la retraite

Certes, être commandant d’une zone de plus de 600 personnes est une très belle expérience mais… très énergivore. Et le prochain mandat sera très important en termes de réorganisation zonale: il y aura de grandes décisions à prendre et pour ce faire, pendant les six ans de la nouvelle législature, une seule personne opérationnelle au-dessus de la pyramide sera bien nécessaire. Aux yeux du commandant Lallemand, commencer un mandat et partir à la retraite sans pouvoir le terminer ne serait pas correct. Mais la zone pourra compter sur lui pour assurer la transition avec son successeur si celui-ci en éprouve le besoin.

Il a également souligné les difficultés que la zone allait rencontrer pour se trouver un nouveau commandant tant les compétences, l’ancienneté, les grades et brevets, entre autres, requis sont désormais très sélectifs. Sans oublier qu’il faut presque une année pour terminer la procédure de recrutement d’un commandant.