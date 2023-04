Dinant: il gagne 800€ au casino, donne ses vêtements à un SDF et frappe mère et beau-père

Mardi un Dinantais né en 2000, a été condamné par défaut à six mois de prison pour le vol avec effraction d’une trottinette électrique. Deux jours plus tard, ce même Dinantais s’est à nouveau présenté devant le tribunal correctionnel de Dinant. Cette fois, on lui reproche d’avoir frappé sa mère et son beau-père le 3 janvier 2023. Ce qu’il conteste. "J’avais passé la soirée au casino où j’ai gagné 800 €. J’ai fêté cela. Sur le retour, j’ai donné mes vêtements à un SDF. Quand je suis rentré chez moi, ma mère m’a dit que j’allais finir comme lui. Je n’ai pas apprécié sa remarque, je suis monté dans ma chambre et j’ai frappé dans un miroir.", explique l’intéressé. Aux policiers intervenus ce soir-là, les victimes ont tout de même expliqué avoir reçu des coups et avoir été la cible de jets d’objets.