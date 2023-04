Sous la plume de Nadine Monfils, René Magritte mène l’enquête à l’abbaye de Leffe

Nadine Monfils, comment René Magritte est-il devenu dans votre esprit un personnage de roman ?

L’idée a jailli lors d’une discussion avec mon éditeur, Glenn Tavennec. C’est d’abord lié à ma passion pour le peintre. Le bonhomme est assez extraordinaire. Il n’est pas ce qu’il a l’air d’être. On l’imagine un peu bourgeois, avec son costume et son chapeau boule (qu’il ne mettait que pour les photos ; dans la vie il portait un chapeau mou), mais en fait il était plein d’espièglerie, il avait gardé une âme d’enfant. Il était par ailleurs fasciné par le mystère, le caché, ce qui transparaît d’ailleurs dans ses œuvres. Bref, c’était un personnage de roman policier. J’aurais pu choisir un autre artiste belge, Léon Spilliaert par exemple, mais sa vie est d’une platitude… Pas une maîtresse, rien !

La personnalité et l’œuvre de Magritte baignent le roman…

Et tout ce qui est dit à son propos – ses pensées, son quotidien, sa peinture – est exact. Cela a nécessité un gros travail de recherche. J’ai lu des interviews, sa correspondance, des biographies. J’ai rencontré des gens qui l’ont connu, dont sa femme Georgette, que j’ai vue dans leur maison de la rue des Mimosas, à Schaerbeek, où Magritte est décédé. J’aime l’idée de faire découvrir Magritte à ceux qui ne le connaissent pas, et d’apprendre à ceux qui le connaissent de nouvelles choses le concernant.

Pourquoi avoir situé cette nouvelle enquête à Dinant, à l’abbaye de Leffe ?

Je trouvais intéressant d’amener Magritte, l’anticlérical, dans un milieu comme celui d’une abbaye. Je veille aussi à la crédibilité des déplacements de mon personnage, et il se fait que René Magritte est réellement venu dans la région pour un projet d’exposition qui ne s’est jamais concrétisé. L’abbaye de Leffe était donc toute désignée.

Quel a été votre travail préparatoire ?

Je visite toujours à plusieurs reprises les lieux dont je vais parler. Je repère les lieux atypiques, je rencontre des gens sur place, tout cela m’inspire pour les détails qui figureront dans le bouquin. Je me suis aussi documentée sur la région, sur l’abbaye, son histoire, son fonctionnement, la bière… Le principe est le même qu’avec le personnage de Magritte: ce qui est dit repose sur la réalité.

Comment votre projet a-t-il été accueilli par l’abbaye ?

J’y ai été reçue par le père Jean-Baptiste, un homme haut en couleur et terriblement attachant, avec un grand respect d’autrui. Même un anticlérical comme Magritte n’aurait pu que l’aimer ! Ça a super bien collé entre nous et mon projet a été favorablement considéré. Jean-Baptiste est même devenu un des personnages centraux du livre.

Quelle a été la réaction des chanoines à la lecture du roman ?

Habituellement, je ne fais pas lire mes manuscrits, mais ici j’ai fait exception. Jean-Baptiste a lu le texte avant publication et il a été d’un précieux secours car il m’a permis de préciser quelques points historiques. Il m’a dit qu’il avait personnellement adoré et que le roman avait été bien reçu au sein de la congrégation.

Il y a une disparition, du sang, des personnages inquiétants, mais le polar emprunte une veine légère et comique…

Je suis Belge comme Magritte, et ce qui nous caractérise, c’est tout de même notre humour. Magritte a vécu des drames dans sa vie, dont le suicide de sa mère, mais il a gardé un esprit léger. Le ton de la série est en phase avec cela.

Dans les précédents volets, vos héros se sont rendus à Knokke, Bruges et Liège. Quelles sont leurs prochaines destinations ?

Le roman suivant est déjà écrit. Il se déroule à Charleroi. Magritte est né à Lessines mais a vécu une partie de son enfance à Châtelet, où sa mère dépressive s’est jetée dans la Sambre. Par la suite, j’imagine emmener Magritte à Montmartre, là où je vis. Lui aussi a habité Paris. Je l’y ferai rencontrer Boris Vian.

La mystérieuse recette de la Leffe offrant la vie éternelle

René Magritte n’aime pas les curés, mais il aime beaucoup sa femme. Alors quand une amie de Georgette s’évanouit dans la nature après des recherches dans les archives de l’abbaye de Leffe, il boucle les valises pour Dinant et pointe son chapeau boule dans les couloirs du monastère. La disparition soudaine de Justine sembler rimer avec la découverte par la jeune historienne d’un document secret : la recette d’une bière promettant la vie éternelle. Mais les suspects potentiels se multiplient et le mystère s’épaissit…

Sous la plume cocasse et parfois anachronique de Nadine Monfils, René et Georgette logent à l’abbaye, déjeunent chez Fifi au Confessionnal, enquêtent dans un bar de Bouvignes et au home Sainte-Thérèse de Ciney, croisent les figures d’Adolphe Sax ou Antoine Wiertz, tandis que leur chien Loulou se casse les dents sur une couque de Dinant. Un polar enjoué, entre art et terroir, qui donne plus à rire qu’à frissonner.

Nadine Monfils, «Les Folles enquêtes de Magritte et Georgette – Leffe-toi et marche», 265 pp., Robert Laffont, coll. La Bête Noire.