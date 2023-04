Dinant – Des cours de dinanderie à l’école avec une artiste dinandière (vidéo)

Reportage vidéo en tête de cet article.

Cours de dinanderie à Dinant avec Vanessa de Nys © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

La dinanderie, art ancestral venu des siècles passés et qui consiste à travailler le cuivre et le laiton. “Dans le mot dinanderie, on entend le mot Dinant. Au Moyen Âge, pratiquement un Dinantais sur deux était dinandier. La fonction était soit liturgique, pour les églises, soit pratiques, utilitaire.” La dinanderie est désormais un art, un artisanat, purement décoratif. Mais Vanessa explore aussi d’autres horizons, comme la bijouterie par exemple.

Et c’est justement pour fabriquer un bijou que les élèves de 2e année de l’Institut Notre-Dame sont invités à participer à ce cours particulier.

Vanessa de Nys, une des dernières dinandières de la vallée mosane. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Hélène Gérain, coordinatrice du projet : “C’est un projet dans le cadre du PECA, parcours d’éducation culturelle et artistique. On a des subsides de la Région pour ça et on espère bien pouvoir continuer l’an prochain. Ça fait partie d’un grand projet, avec une visite du musée du patrimoine médiéval mosan, ici à Bouvignes.”

De leur côté, les élèves, plutôt interloqués au début du cours, prennent vite goût aux gestes du passé. “Pour avoir quelque chose, il faut du temps et faire des efforts, explique encore Vanessa de Nys. Je leur apprends aussi l’amour des outils anciens, le respect de la matière, l’importance du geste et l’éloge de la lenteur. Ils sont à fond dedans et quand ils ont un peu de temps, ils demandent pour faire une deuxième pièce.”

L’éloge de la lenteur, tout un programme pour ces ados habitués à l’immédiateté.