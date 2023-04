Dinant: pour ses 50 ans, le centre culturel s’offre un bond dans les années 70

Une Rosalie affranchie

À l’affiche, Romy Schneider incarne Rosalie, Yves Montand, César. Ils racontent l’histoire d’un triangle amoureux beau mais douloureux. Avec eux, on découvre les us et coutumes d’une époque révolue. Les coups de téléphone aux amis pour savoir si X est avec Y. Les petits mots laissés sur un bureau, un comptoir de café ou un tableau noir dans le couloir. La clope au bec en toutes circonstances. Les parties de poker en soirée. Les splendides bolides sans ceinture ni appuie-tête. Les tenues à la classe inégalable.

Dans le film projeté, c’est la photo d’une génération qui n’a pas besoin d’argent pour vivre que l’on idéalise. Au mépris parfois de ceux pour qui les affaires marchent. Ceux à qui le capitalisme profite. Dans les années 70, des contre-cultures émergent. Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) débarque en France. Et ce n’est pas une mauvaise chose, au regard des scènes parfois dégradantes des femmes montrées par Sautet. Quand elles apparaissent à l’écran. Mais Rosalie, c’est le portrait d’une femme qui s’affranchit aussi. "Je suis libre ! Je ne t’appartiens pas ! Tu ne m’as pas achetée ! ", crie-t-elle à un homme trop possessif avant de plier bagage.

En 1972, le commerce se porte bien à Dinant

Claude Sautet est un réalisateur classique. Jamais il n’entrera dans la nouvelle vague. Cinquante ans plus tard, c’est pour son film quasi-documentaire que le comité de visionnage du centre culturel dinantais l’a choisi. Portrait de gens communs dans une France pas si lointaine de nous.

Chez nous, dans les années 70, Dinant va bien. Très bien même. "C’est une ville dynamique sur le plan touristique et commercial " déploie le maître de cérémonie aux spectateurs venus assister au film. "Les braderies légendaires attirent les foules, les embouteillages sont choses communes le dimanche soir car l’autoroute E411 n’existe pas encore. Les personnes ayant passé le week-end en Ardenne passent par Dinant pour rentrer à Bruxelles. La ville n’a pas encore fusionné avec les villages alentour. On construit à bloc. Louvain-La-Neuve naît cette année-là aussi. "