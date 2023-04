Dinant: un camion sur le toit sur la Nationale 94

Un accident spectaculaire s’est produit aujourd’hui, vers 13 h 30, dans le Froidveau, sur la Nationale 94 à Dinant. Le camion est le véhicule seul en cause et il a finalement terminé sa course sur le toit. Une intervention de désincarcération n’a pas été nécessaire. Mais le conducteur a quand même été légèrement blessé. Il a été hospitalisé à la clinique de Dinant.