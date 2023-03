Dinant : le chantier fantôme du viaduc Charlemagne débutera-t-il cette année ? (vidéo)

Le chantier de réfaction du viaduc Charlemagne, à Dinant, n'est pas près de débuter. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO, qui gère les grands axes routiers de Wallonie : “Il ne s’agit pas à l’heure actuelle d’un chantier en tant que tel. Sur le viaduc, des dégradations apparaissent très régulièrement, suite à l’état de son étanchéité qui doit être remplacée.”

Début 2021, la décision fut prise de limiter la vitesse et la circulation sur le viaduc, et ce dans les deux sens. Cette décision avait été prise en collaboration avec la commune de Dinant et avec la police. La seule voie utilisée avait alors été rapidement réhabilitée.

Sur le viaduc Charlemagne, à Dinant, la circulation est réduite à deux bandes depuis deux ans. Et la vitesse est limitée à 70 km/h. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Un chantier complet est bien prévu. “On espère pouvoir le démarrer à la fin du second semestre.” En d’autres termes, fin de cette année. Le cahier des charges est en cours de rédaction. La rénovation, en surface et sur une dizaine de centimètres de profondeur, sera complète : étanchéité, revêtement, équipements, rambardes. La circulation sera maintenue sur le viaduc pendant la durée des travaux, probablement dans les mêmes conditions qu’actuellement.

Il est encore trop tôt pour pouvoir donner un délai et préciser quand le viaduc, qui a fêté ses 40 ans début de cette année, aura retrouvé ses quatre bandes de circulation. Il faut attendre que le cahier des charges soit bouclé, que le chantier soit attribué puis mené à son terme. Patience.

