Dinant: multirécidiviste, il a tout essayé pour que sa nièce se déshabille par écrans interposés

L’homme est déjà bien connu de la justice. En effet, en 1998, il a été condamné à deux ans de prison pour avoir commis des attentats à la pudeur. En 2006, il a écopé de six ans de prison ferme pour avoir commis des attentats à la pudeur et des viols sur un enfant de moins de dix ans appartenant à sa famille. En 2008, il a été totalement déchu de son autorité parentale.

Malgré tout, cela ne lui a semble-t-il pas servi de leçon. Le 2 janvier 2018, il a commencé à entretenir une conversation avec sa nièce qui venait d’avoir 14 ans, sur la messagerie de Facebook. L’homme a commencé par lui demander d’allumer sa caméra pour avoir une conversation. Il lui a déclaré qu’elle devait être seule dans sa chambre au moment de la discussion. Il lui a aussi interdit de parler de leur conversation, notamment à sa maman. Il a commencé à faire allusion à des choses intimes. Il voulait qu’elle se déshabille devant la caméra.

Il a ensuite essayé de l’appeler en vidéoconférence une première fois, mais elle n’a pas répondu. Environ une demi-heure plus tard, il a une nouvelle fois essayé d’entrer en contact avec la mineure. Cette dernière était particulièrement choquée. Elle lui a dit qu’il était vraiment idiot et qu’elle allait le dénoncer à sa mère. La jeune fille est descendue avec son téléphone. Elle était en pleurs. Elle a déclaré à sa maman qu’elle ne savait pas ce qu’elle devait faire avec l’intéressé.

La maman a contacté le suspect et ce dernier a prétendu qu’il pensait qu’il échangeait avec sa compagne âgée d’une quarantaine d’années. Mais depuis, le suspect semble être revenu à de meilleurs sentiments. Il a complètement avoué les faits. "J’étais sous l’effet de l’alcool ", a indiqué le prévenu devant la cour d’appel de Liège. "J’ai envoyé des messages. Elle a bien fait de les montrer à sa maman pour ne pas que ça aille plus loin. Je suis soigné. Je suis suivi par un psychiatre." Me Antoine Moreau, qui défend les intérêts du prévenu, a souligné le fait que son client avait non seulement avoué les faits, mais qu’il avait mis en place un suivi. L’avocat a demandé que la cour accorde un sursis probatoire à son client. La cour rendra sa décision en avril prochain.