Douze initiatives pour l'homme et la nature en région dinantaise

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Cyrys et Be Planet ont uni leurs forces pour mettre en place la campagne Proximity. La fondation dinantaise Cyrys alloue, comme l’an dernier, un budget de 100 000€ pour soutenir des initiatives citoyennes et solidaires sur les territoires de Dinant, Houyet, Yvoir, Onhaye, Hastière et Anhée.