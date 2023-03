Au Dinant Jazz, l’harmonica de Grégoire Maret et les Mercier père et fils pour une relecture musicale de la Genèse

Le parrain de l’édition 2023 est l’harmoniciste Grégoire Maret, musicien d’exception qui a déjà accompagné Sting, Prince, Toots Thielemans, Diane Reeves, Richard Bona et bien d’autres. Déjà présent l’an passé et séduit par la convivialité de l’équipe dinantaise, l’harmoniciste a concocté un programme qui ne manque pas d’allure, mêlant stars du jazz – un des plus grands saxophonistes actuels, Chris Potter, et un pianiste de légende, Kenny Barron – et découvertes – Joey Alexander, jeune pianiste qui dès ses douze ans éblouissait déjà le monde du jazz. Sans compter les formules que le parrain propose lors du festival: soul jazz le vendredi avec le chanteur Franck McComb, Richard Bona, Jason Rebello et Greg Hutchinson ; et une création autour des musiques d’Ennio Morricone le dimanche.

Adolphe Sax oblige, deux des meilleurs saxophonistes belges auront l’honneur de la grande scène. Stéphane Mercier invite le pianiste anglais Jason Rebello et le batteur Darren Beckett, alors que Fabrice Alleman présente sa création du Gaume Jazz, Clarity, entouré de Nicola Andrioli, Jean-Louis Rassinfosse et Mimi Verderamme. Et le traditionnel Dinant Jazz Orchestra recevra le dernier soir Grégoire Maret et Joey Alexander en invités.

En prélude au festival, le Dinant Jazz présente le 26 juillet dans l’église de Leffe, un spectacle original qui marie musique et paroles. Jacques Mercier, bien connu pour ses émissions à la RTBF, homme de lettres et nouveau Président d’honneur du festival dinantais, sera entouré de Philippe Decock à l’orgue et de Stéphane Mercier au sax pour une lecture partagée de la Genèse: quand la poésie des mots rejoint celle du jazz.

Les préventes sont déjà ouvertes pour tout le festival sur le site www.dinantjazz.com: 45 €/jour (50 € le jour du festival), 110 € pour le pass 3 jours. À noter le tarif spécial pour les Dinantais (30 €/jour) et les jeunes (20 €/jour).