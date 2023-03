Des animations et activités seront proposées aux visiteurs par les avocats. À 13 h 30, un procès fictif sera ouvert au public, dans la salle des audiences correctionnelles, au premier étage à droite du palais de Justice. À l’issue de cette séance, questions-réponses avec les avocats. À 15 h, une visite guidée et commentée sera proposée par Axel Tixhon, historien et professeur à l’Université de Namur.

Tout au long de cette après-midi, de nombreux avocats se tiendront à la disposition des justiciables pour répondre à leurs interrogations et pour les rediriger vers les organismes compétents. Le barreau de Dinant espère, par cette journée, communiquer avec le public, répondre à ses questions sur la justice, sur le droit, sur le rôle de l’avocat, et créer ainsi de nombreuses passerelles entre le justiciable et le monde judiciaire.

Cette justice, certes perfectible, ne peut en effet remplir son rôle démocratique qu’en bénéficiant de la confiance de la population.