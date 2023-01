Onhaye-Dinant-Anhée-Yvoir-Hastière-Houyet : 20 idées citoyennes soumises au vote

La Fondation Cyrys a alloué un budget de 100 000€ pour soutenir des projets citoyens en faveur de la transition écologique et solidaire émergeant sur ce territoire.

Vingt projets ont été validés et retenus. Parmi eux, la sauvegarde de l’abeille noire à Anhée, une formation sur l’autonomie alimentaire à Yvoir, la plantation d’un verger à Onhaye, la création d’un atelier d’art récup à Dinant ou l’implantation d’un skatepark à Yvoir. (La liste détaillée figure sur notre via le QR code ci-contre.)

Faire son choix jusqu’au 8 février

Place maintenant, et jusqu’au 8 février, au vote de la population via internet. Peuvent voter les personnes ayant au moins 16 ans, domiciliées dans une des six communes participantes. Chaque citoyen pourra donner un seul vote pour un même projet mais pourra voter pour plusieurs projets différents.

Le vote citoyen comptera pour la moitié des points. l’autre moitié étant dans les mains d’un jury composé d’experts et de six citoyens issus des six communes.

Les lauréats obtiendront un financement de leur projet et intégreront le réseau "Proximity": l’occasion de participer à une campagne de mobilisation, de trouver du matériel, des compétences et des bénévoles au sein de la population.

https ://cyrys.proximitybelgium.be/vote-2023

Les 20 projets

Tiss'âges

Le projet consiste en la création d'ateliers intergénérationnels entre des enfants (de 3 à 18 ans) d'une école située à Maisoncelles et des personnes vieillissantes et isolées en besoin de liens et de partages dans le domaine de la couture (tricot, crochet, etc.) à base de matériel de récupération. Les objectifs : sortir de l'isolement des personnes âgées, permettre à des personnes vieillissantes de transmettre leur savoir-faire et de créer du lien, prise de conscience écologique sur le fonctionnement de l'industrie textile par le recyclage. Soutien demandé : 9125 €

Travel

L'équipe de l'Amo Globul In (Houyet) circule en minibus, voiture personnelle, pour aller au plus près des citoyens. Entre l'Antenne de la Maison de la Famille, située à Anhée, et le service de Dinant, 9 km de Ravel. Entre les cités sociales, les zones de travail de rue, un maximum de 10 km. Les objectifs sont donc d'encourager les déplacements à vélo de notre équipe, nos partenaires et notre public. Ce vélo sera électrique ou non. Soutien demandé: 16 567 €

Pisteurs de pépites

L'ASBL Sacrée tribu propose une aventure formative à 8 jeunes de 12 ans à 18 ans : partir à pieds sur les routes de nos communes à la rencontre d'artisans, de professionnels créatifs ou de personnes ayant créé un lieu ou un projet créatif, innovant, acteur de la transition. Le projet est destiné à des jeunes, habitant une des communes participantes ou en lien avec une institution active dans celles-ci. L'ASBL vise des jeunes en perte de sens, de repères, en décrochage scolaire ou ayant besoin de sortir de leur milieu de vie habituel. Soutien demandé: 2848 €

La forêt ambulante

Le projet la forêt ambulante est une cabane itinérante (tirée par une voiture) qui peut servir à la fois d'atelier, d'abri, de musée, de boîte à outil, de cuisine, de bibliothèque. Un lieu de rencontres et de partages. Objectifs : développer des activités, en itinérance, de mise en lien avec la nature, se réapproprier, créer et partager des savoirs d'artisanat de la nature issu des techniques primitives tels que l'allumage du feu, les plantes comestibles et médicinales, la vannerie, la fabrication d'objet en bois et en cuir, les pigments végétaux, l'argile, etc. Soutien demandé : 16 667 €

Les Luciphiles

C'est un groupe de personnes soutenues par le Service de Prévention et de Cohésion sociale de Dinant, en collaboration avec Article 27 Dinant. Au fil des activités jusque-là ponctuelles, les participants ont créé des liens et se sont affirmés. Aujourd'hui, ils désirent devenir davantage acteurs de leurs projets et se donner les moyens de les concrétiser. Pour ce faire, un local a été mis à leur disposition tous les vendredis après-midi par le PCS de Dinant. Cet espace-temps appartient désormais au groupe et de cet espace-temps émergeront des projets en lien avec les besoins, les réalités, les envies des participants. Soutien demandé : 3500 €

GAC de Leffe

Le GAC (Groupement d'Achat Commun) de Leffe ambitionne de rassembler des personnes désireuses d'acheter des produits de base et essentiellement locaux et bio en direct aux producteurs. L'intérêt étant aussi de bénéficier de tarifs de groupe attractifs afin de rendre ces produits le plus abordable possible. L'idée est aussi de proposer une alternative aux produits industriels vendus en grandes surfaces. Un local avec divers équipements sera également nécessaire. Soutien demandé : 6500 €

La sauvegarde de l'abeille noire

L'ASBL Biodiversité, à Anhée, s'est lancée dans l'aventure apicole en 2022. Et dans la sauvegarde de l'abeille noire, originelle en Wallonie. Elle a presque disparu et a été délaissée par les apiculteurs au profit de l'abeille Buckfast (Apis mellifera), plus facile à élever et plus productive. L'ASBL a acheté des ruches et s'est lancée dans l'élevage de l'abeille noire et veut continuer et développer l'élevage apicole avec des ruches et du matériel supplémentaire pour continuer à préserver les abeilles et à sensibiliser le grand public aux questions environnementales qui s'y réfèrent. Soutien demandé : 5000 €

Reverdir le Collège Notre-Dame

Le projet a pour objectif de redonner place à la nature dans les différents lieux de vie de notre établissement scolaire de Dinant. Cet objectif aura pour conséquences une amélioration de la biodiversité, une augmentation du bien-être des utilisateurs des lieux (élèves, clubs sportifs, associations, enseignants...) et un accroissement des liens sociaux pour les utilisateurs. Soutien demandé : 20 000 €.

Le pied sur terre

Il s'agit de planter un verger de 60 arbres fruitiers à Onhaye pour produire de manière durable des fruits d'essences indigènes comme des pommes, des cerises, prunes, pêches, des poires, noix, framboises, groseilles... dans le but de les récolter et de transformer les surplus en jus de pommes, compotes, avec les méthodes traditionnelles de stérilisation. Soutien demandé : 10 000 €

Tutti frutti

Suite à l'enthousiasme généré par le projet l'an dernier à Dinant, Planter aujourd'hui les arbres remarquables de demain, l'équipe espère pouvoir continuer dans la même voie et planter des petits fruitiers aux abords des cliniques, des homes, des écoles, des plaines de jeux, des sentiers fréquentés par les promeneurs ainsi qu'auprès des habitations sociales. Soutien demandé : 8400 €

Tous dehors à l'école

A l'école de Mesnil-St-Blaise, on veut défendre trois beaux projets, intrinsèquement liés, importants pour la petite école de village : l'école du dehors, la cabane au poneys et l'embellissement intelligent des extérieurs. Soutien demandé : 15 000 €

Programme Agir pour demain 2023

L'objectif est d'organiser une programmation d'activités suite au succès du 1er Festival 100% Local sur le territoire d'Hastière. Ce programme a pour objectifs de poursuivre un travail d'inventaire et de promotion des initiatives existantes (VITRINE), celles qui vont dans le sens du zéro déchet, de l'alimentation saine, du respect de la biodiversité, du soin à la terre, de la mobilité douce, de la transition intérieure etc. Soutien demandé : 10 000€

Découverte nature de notre région

Il s'agit de créer un réseau de guides organisant des balades dans les plus beaux coins des communes couvertes par la Régionale Entre Meuse et Lesse de Natagora. L'objectif est de réaliser une vingtaine de balades sur une année, soit une balade tous les 15 jours. Soutien demandé : 5000 €

Reconstruction d'un paysage familier

Traditionnellement, les prairies baignées par la Lesse et le Biran (Houyet) regorgeaient d'arbres fruitiers dont les produits se conservaient facilement (principalement des pommiers). Aujourd'hui les arbres squelettiques et moribonds, vestiges des vergers d'antan se comptent sur les doigts. Le but de ce projet est donc de redécouvrir l'ensemble des fruits de chez nous et la manière de les utiliser et d'apprécier l'impact financier de leur utilisation sur le budget du ménage. Soutien demandé : 7520 €

Une bulle pour tisser des liens

L'ASBL Les artisans du futur (Dinant) souhaite permettre aux artisans de transmettre leurs compétences dans les meilleures conditions et être le lien entre les personnes qui souhaitent devenir plus autonomes, résilientes et acquérir des compétences liées à la transition écologique, et les artisans, fermiers, permaculteurs, hommes et femmes sages, qui ont ces compétences et les mettent en pratique au quotidien. Soutien demandé 10 013 €

La forêt comme lieu de liens solidaires

Des habitantes de Godinne et Purnode (L'Essence de l'être) ont l' intention de créer un module de test de cinq journées d'immersion en forêt pour un public mixte (femmes demandeuses d'asile, femmes du CPAS, villageoises), afin de créer des liens avec la nature, avec les autres et avec elles-mêmes. Soutien demandé : 10 000 €

Trempl'Arts

La création d'un atelier d'art récup, qui permettrait au stagiaire d'explorer l'art multidisciplinaire et de développer sa capacité personnelle. Le matériel créatif est uniquement basé sur des objets de récup de notre ASBL, Trempl'Art (Dinant). Soutien demandé : 20 000 €

Jardin collectif Le Dînée

Un Jardin collectif pour cultiver la biodiversité-nourricière à Denée. Des jeunes motivés ont planté des arbres fruitiers sur un terrain communal pour prendre soin de notre environnement, faire du lien social et en offrir les fruits, à vous habitants et habitantes de la région. Soutien demandé : 8500 €

Mamita Tierra

C'est un petit organisme agricole d'Yvoir qui a pour vocation de tendre vers une autonomie alimentaire en produisant des aliments de hautes qualités nutritives en lien et en équilibre avec la nature et le respect du vivant. Dans le cadre de la nouvelle formation autour de l'autonomie alimentaire, nous souhaitons offrir 5 places gratuites pour inclure un public défavorisé. Cette formation consiste en 4 modules de cinq ateliers chacun se déroulant sur une année. Soutien demandé : 10 000 €

Skate la baraque

Le but de ce projet est de mettre en place des activités au profit des jeunes de la Maison des jeunes d'Yvoir, avec un skatepark itinérant originaire d'Anhée et de permettre aux jeunes de s'investir et de devenir des acteurs engagés au sein du projet, en créant des modules pour la pratique sur bases de matériaux de récupération mais également en leur permettant de devenir à leur tour des formateurs au sein du projet et pourquoi pas de leur commune. Soutien demandé : 19 650 €