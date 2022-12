Dinant: des véhicules fouillés durant la nuit

Contacté par nos soins, le chef de corps de la zone Bernard Dehon confirme que "deux ou trois faits" ont été rapportés à ses services en novembre dernier. "Et nous avons eu une nouvelle plainte cette semaine", ajoute-t-il.

Voilà en tout cas pour la partie visible de l’iceberg. Car toutes les victimes ne déposent pas plainte. Rien que pour la nuit de mardi à mercredi, trois victimes ont fait état d’une fouille de leur véhicule sur les réseaux sociaux. "Faites attention, on est venu voler dans ma voiture cette nuit", indique un des propriétaires. "Ma voiture a aussi été" visitée "cette nuit, mais rien de vraiment important n’a disparu. Et comme je l’avais mal fermée, c’est raté pour déposer plainte", précise une autre victime. La dernière victime, qui a elle contacté la police, précise avoir retrouvé sa voiture porte arrière droite ouverte, boîte à gants et vide-poches des portières vidés.

La zone de police Haute-Meuse prend évidemment ces vols très au sérieux et mène l’enquête. À l’heure d’écrire ces lignes, aucune interpellation n’avait encore eu lieu. "Mais nous avons la certitude qu’il s’agit de vols d’opportunité. Les auteurs clinchent les portières des véhicules et les fouillent lorsque ceux-ci sont ouverts. Cela se passe à chaque fois de nuit." Bernard Dehon écarte par ailleurs l’hypothèse du "système d’amplification des ondes" à l’aide d’un cerceau, utilisé par certains malfrats dans la région liégeoise ces derniers jours, pour voler des véhicules plus récents de marque Peugeot.

Face à ce phénomène, un seul conseil : vérifier que son véhicule est bien verrouillé. "Même s’il s’agit d’un verrouillage central pour s’assurer qu’il a bien fonctionné. Idem pour les véhicules qui se ferment automatiquement, car cela ne fonctionne que si toutes les portières et le coffre sont bien reclapés."

Attention aux arnaques téléphoniques

Le chef de corps en profite pour appeler toute la population, pas seulement dinantaise, à redoubler de vigilance concernant les arnaques téléphoniques et par internet. Ce phénomène fait encore des victimes quotidiennes. "Chaque jour, nous avons des plaintes et les sommes qui sont volées peuvent être très importantes. Banque, prime Covid, cadeaux gagnés, procès-verbal,… ces escrocs ne manquent pas d’imagination. Je reconnais que ces arnaques se sont assez affinées dans la forme mais je rappelle qu’on ne donne pas ses codes et qu’on n’utilise pas son digipass comme ça sur demande.".