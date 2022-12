Dinant: frère Philippe et ses marionnettes pour un spectacle de Noël

En introduction, Frère Philippe, seul pour faire vivre ce spectacle, commencera par quelques airs de Noël, joués à l’aide d’un orgue de barbarie, que le public sera invité à reprendre en chœur.

Place aux animaux

Vingt-cinq marionnettes, à mains, à fils, et autres genres, tout figurant des animaux parlent et s’émerveillent devant la crèche de Bethléem. Le monde est à l’envers et Jésus est venu le changer. Parmi ces animaux, un chameau, un pingouin, un hibou, etc. Même, un serpent de trois mètres jouera un rôle. Tous rentrent dans le jeu musical du spectacle, "u ne sorte de pastorale animale", glisse Frère Philippe. Des animaux se mettent à parler et à chanter pour dire à leur manière ce qu’ils ont vu cette nuit-là.

Frère Philippe a tout fabriqué lui-même et, lors de notre visite, il terminait un autre spectacle, immobile celui-là. Le public pourra s’en émerveiller dans la cour intérieure de l’Abbaye.

Frère Philippe ne refuse pas la collaboration. S’il y a des personnes qui veulent lui donner un coup de main, il ne les repoussera pas. Le spectacle qu’il propose est sérieux, poétique, humoristique, musical et aussi religieux. En tout cas religieusement accompagné. "La crise de foi(e) est garantie", dit-il. D’autant qu’il a qualifié son théâtre de "théâtre de marionnettes apostoliques", c’est-à-dire conforme à la mission des apôtres. Et il en est un.. "Et le théâtre n’est pas commun, une âme passe dedans . Quand le spectacle est fini, nous dit Frère Philippe, les gens restent devant la crèche, les marionnettes ne sont pas figées…"

Le spectacle se donnera à l’abbaye de Leffe à 15h du lundi 26 au vendredi 30 décembre et du lundi 2 au vendredi 6 janvier.

La réservation est souhaitée, le nombre de places étant limité: 082 222 377, appel uniquement du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.