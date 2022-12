Le mercredi 21 décembre, de 19 à 20 h 30, Alain Goffin donnera un Clinic sur le thème " service, réception et relance ", en collaboration avec le club de Dinant et la FVWB. Ce clinic permettra aux coachs titulaires de carte C et D de se mettre en ordre pour la seconde partie de la saison ou pour la saison prochaine. La FVWB a en effet annoncé qu’elle n’autorisera plus les coaches qui ne sont pas en ordre au 1er janvier 2023 à œuvrer.