Le poste de Dinant en sursis jusqu’en septembre

Le conseiller en prévention de la zone, Nicolas Boone, a ensuite présenté ses priorités et notamment la mise en conformité des casernes et de leurs installations électriques. Certaines sont à la limite. Et de citer celles de Dinant, Beauraing, Gedinne, Cerfontaine et Rochefort. En fin de séance publique, le président de la zone Dinaphi Christophe Bastin a annoncé son départ. Il devient vice-président de la commission permanente de contrôle des finances, au parlement wallon. Il restera membre du conseil de la zone de secours. Avant de quitter sa place, il a remercié les conseillers et le collège de zone pour leur collaboration. On devrait connaître le nom de son successeur après la réunion du collège de zone du 23 décembre prochain. Les noms de Pascal Jacquiez, le bourgmestre de Doische, et de Stephane Lasseaux, le bourgmestre de Florennes (qui entre au collège) circulent.