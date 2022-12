Ambiance brésilienne et musicale à Dinant

Après Vienne et Paris, c’est à Dinant, ce 7 décembre, que le groupe terminera sa tournée européenne exclusive. Carlos Gontijo et Livio Almeida, deux saxophonistes de renom, interpréteront les grands classiques de la musique brésilienne, accompagnés de deux pianistes d’exception. Le saxophone étant l’un des instruments les plus répandus au Brésil, on le retrouve presque dans tous les types de musique sud-américaine et ce sera l’occasion pour le public d’en découvrir toutes les facettes. Sur la scène du centre culturel, les musiciens feront d’abord la part belle aux grands compositeurs classiques du Brésil, puis s’intéresseront au jazz avant de clore leur prestation sur les rythmes effrénés de la musique traditionnelle de leur pays. Dans le cadre de son projet, Brasil Sax développera également des actions pédagogiques et artistiques avec les Conservatoires de la région.

www.ccdinant.be ou au 082 213 939.