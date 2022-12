Dinant : Francis Henry de Frahan est décédé

C’était un gentil monsieur, un grand monsieur. Qui, comme Dinantais, a fait beaucoup pour sa ville et, comme indépendant, pour les indépendants de la province. Ce n’est pas par hasard qu’il a été appelé comme président de l’Union des Classes Moyennes (UCM).

Ingénieur industriel, il avait aussi été patron et propriétaire de l’entreprise Mecasoft, à Warnant, une entreprise dédiée à la très fine mécanique.

Président, dès ses débuts, de la Maison du tourisme de Dinant, il aimait Dinant et les communes affiliées à cette Maison. Il a passé des heures et des heures pour le tourisme de la cité des Copères, se rendant même à l’étranger pour découvrir, puiser des informations et faire croître la renommée de cet outil touristique. Un voyage au Pays des Cathares l’avait beaucoup interpellé.

Il s’est battu aussi, en paroles et échanges presque bec et ongles, avec Namur quand il a fallu fusionner les deux Maisons du tourisme.

Francis n’était pas l’ami des éoliennes, il a été au premier rang de ceux qui s’opposèrent non à l’outil lui-même mais plutôt aux lieux où on les imposait.

Il appartenait à la famille copropriétaire de Mont-Fat, cet endroit de la citadelle de Dinant dont il gérait l’exploitation touristique.

Très actif au niveau du syndicat d’initiative de Dinant et de l’Association internationale Adolphe Sax (AIAS), il avait aussi été président du Rotary Haute-Meuse. Dinant perd un homme de bien et un défenseur.