Dinant : une pompe à eau inventée par des Namurois installée en RDC

Le projet a été financé par les membres des clubs Rotary de Ciney, Dinant-Haute-Meuse, Hastière, Gedinne-Wellin et Thy-le Château-Les Lacs.

La pompe, baptisée PUMP!T, a été fabriquée dans les ateliers de l’institut Technique de Namur (ITN) par les étudiants. C’est un système original développé par ces derniers en 2017: à l’aide d’un mécanisme placé dans une balançoire à bascule, il permet de pomper et de filtrer de l’eau de surface pour la rendre parfaitement potable.

Entre le 12 et le 20 octobre, une équipe composée de trois étudiants de l’ITN, de deux professeurs, de deux responsables et d’un invité des clubs Rotary s’est envolée vers le Congo pour y acheminer et y installer le système.

Un exceptionnel projet caritatif et scolaire international…