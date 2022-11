Dinant: un atelier de cuisine autour de la... boîte à tartines

La Régie des quartiers de Dinant poursuit ses objectifs de dynamisation des quartiers de logements sociaux à travers deux grands pôles d’intervention interdépendants: la mise en place d’une formation de base pour les stagiaires et l’animation. Pour les stagiaires, des demandeurs d’emploi, essentiellement habitant les logements de La Dinantaise, la Régie des quartiers propose des ateliers de cuisine, couture, nettoyage, vente, espaces verts et parachèvement du bâtiment auxquels sont annexées des activités citoyennes et des cours de math et français.