C’est à la faveur du chômage de la Meuse que ce chantier a pu débuter. Le but est donc de retrouver et "cartographier" des vestiges des anciens ponts.

Les plongeurs se sont relayés sous le pont de Dinant. ©Jacques Duchateau

Au moyen âge

"On sait que c’est un endroit de passage depuis l’époque romaine. On sait aussi qu’il y avait déjà un pont au moyen âge."

Avec le niveau de la Meuse ramené à 2 mètres, l’occasion était belle de pouvoir profiter de conditions optimales pour rechercher des vestiges. Et surtout compléter la documentation sur ces différents ponts.

Lors d’importants travaux en 2002, les dragues avaient sorti beaucoup de pieux de support d’anciens ponts.

La difficulté de telles fouilles ce sont évidemment les conditions aquatiques des travaux. Ici, pas de trafic fluvial, très peu de courant. Bref des conditions bien plus intéressantes pour mener à bien ces recherches.

Le pont du moyen âge est bien l’objectif du chantier. "On veut vraiment se documenter et voir ce qu’il reste de ce pont une bonne fois pour toutes. Une fois que ce sera documenté, on aura vraiment des plans géoréférencés, avec des relevés pierre par pierre pratiquement."

Au bout de cette première journée de fouilles, les plongeurs qui se sont relayés sous le pont de Dinant ont pu trouver, de nouveau, divers pieux de soutènement. Pas d’objet particulier, pas de canon (comme ce fut déjà le cas), mais il reste encore du travail et la possibilité de profiter de ce chômage de la Meuse pour, qui sait, mettre au jour des vestiges plus importants.

Avec de vieilles photos et des relevés divers, Cécile Ansieau prépare les recherches avec les plongeurs. ©Jacques Duchateau