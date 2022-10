L’école n’a subi aucun contrecoup de cette nouvelle appellation. Au contraire, la rentrée a été et continue à être très bonne. 800 élèves la fréquentent et 40 professeurs, à prestations partielles parfois, dispensent un total de 70 unités d’enseignement. C’est dire si le directeur depuis dix ans déjà, l’Assessois Gilles Graindorge, est satisfait.

Nouveauté dans le catalogue des langues, aux côtés de l’anglais, du néerlandais (en baisse d’intérêt), de l’espagnol et de l’italien: la langue des signes. La classe rassemble 19 élèves et est complète. Le professeur, lui-même sourd et muet, a 26 ans d’enseignement derrière lui. Le cours se donne une fois par semaine, à raison de deux heures.

Les cours sont accessibles dès 16 ans, sans conditions, sauf pour la formation en aide-soignant (en collectivité et à domicile), métier en pénurie. On obtient un certificat de qualification en deux ans, avec 3h30 de cours du soir par semaine, à quoi s’ajoutent des stages. Bien réfléchir avant de s’inscrire, dit Gilles Graindorge: cette formation pèse dans la vie de famille.

Autre section qualifiante, un métier ouvert sur la nature: agent technique du Département nature et forêt. Le diplôme est obtenu en trois ans.

Céramique et aquarelle

e cours de céramique bénéficie des talents d’une céramiste espagnole bien connue, Ann Belen Montero. Habitante de Havelange, elle enseigne ses techniques et connaissances le mercredi après-midi. Quant à l’aquarelle, elle est le terrain de jeu de Woon-Ha Famerée. Déjà 26 élèves suivent ces cours.

Autre nouveauté: l’art floral, avec deux niveaux d’apprentissage, l’initiation (déjà complet avec 36 élèves) et le perfectionnement. La formation dure deux ans, une soirée par quinzaine.

Bijouterie et dinanderie sont aussi deux cours qui ont du succès. Les noms des profs sont connus: Éric Seidoff, Marie Arcq et, pour la sculpture métal, Pascal Jacques.

Parmi les autres disciplines, citons encore l’informatique, la photographie, l’aromathérapie, la réflexologie plantaire, la gestion du stress, la philosophie, la sophrologie et le massage. Attention, les places sont chères…

www.eafcdinant.be