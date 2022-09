Travaux post-inondations : les Bouvignois veulent une échéance et le disent avec des pavés

"Cela fait maintenant un an et deux mois que les inondations ont ravagé quelques quartiers de Dinant et Bouvignes. Habitante de ce village, je fais le triste constat d’un manque de soutien de votre part, pour ne pas parler d’abandon pur et simple", débute Aurélie Detienne, au nom des habitants de Bouvignes, lundi soir au conseil communal.