Dinant: Chômage de la Meuse, la terre surgit des eaux (Photos et vidéo)

Depuis ce lundi, la Haute-Meuse est à son niveau le plus bas. Sous un ciel gris, l’ambiance est mélancolique. La faune profite des îlots de sédiments à ciel ouvert, tandis que des arbres, des vélos et trottinettes, charriés par les flots, reposent le long des berges. Au niveau des écluses, c’est le grand nettoyage. Les portes sont sorties de leurs gonds et rafraîchies. Les grues s’affairent le long des berges et des ponts, pour renforcer leurs appuis. Le chômage de la Meuse (jusqu’au 16 octobre), tous les cinq ans, reste un incontournable.