Dinant: le CPAS dans une sacrée mouise

L’histoire est assez incroyable et remonte à fort loin. Il fut un temps où le CPAS était actionnaire de l’hôpital local. Une convention prévoyait qu’il mette du personnel à disposition du CHD (devenu CHU). Jusqu’en 1988, cela a concerné jusqu’à 126 personnes. Elles restaient fonctionnaires du CPAS, l’hôpital remboursait la totalité des salaires.

Sauf qu’à l’époque de la signature de cette convention, le pouvoir fédéral n’avait pas encore imposé une "cotisation de responsabilité"aux pouvoirs locaux qui emploient de plus en plus de contractuels plutôt que des statutaires (les cotisations de pensions étant moindres pour les premiers, on craignait pour l’équilibre général du système).

Problème: il faut bien que quelqu’un paye ces cotisations "de solidarité"(encore une plaie financière pour les Communes). Logiquement, du côté de l’ONSS, on est tombé sur l’employeur officiel de personnes donc beaucoup sont aujourd’hui à la retraite. Et donc d’assigner le CPAS. La présidente Delphine Claes ne s’attend pas à des miracles en justice. Elle signale que par prudence, l’institution sociale a mis à la cause l’hôpital, désormais devenu grande structure née de la fusion avec Mont-Godinne et Sainte-Élisabeth. Le souci, répète la responsable du CPAS de Dinant, c’est que dans cette affaire, personne n’y peut rien. Les cotisations de responsabilité pour les pensions des contractuels n’existaient pas quand la convention entre le CPAS et le Centre Hospitalier Dinantais a été signée. C’était il y a des dizaines d’années. Ce n’est que plus tard que tout est retombé sur le centre public d’action sociale.

La trésorerie en souffrance

Au CPAS, dit encore la présidente, on a tenté de faire participer l’hôpital: "Tous les ans, selon nos propres calculs, on leur refacture une partie. Mais ils ne payent pas".

En attendant, quel que soit le résultat (pratiquement sans espoir pour le CPAS) de la procédure judiciaire, et d’éventuels recours qui la suivront, dixit la présidente, tous les ans, l’ONSS ponctionne son dû et vu les sommes en jeu, calcule la même, la trésorerie de l’institution s’en ressent lourdement. Au cumul, on parle tout de même d’un enjeu de 4 millions d’euros.

Quand le CPAS a revendu ses parts dans l’hôpital, il a encaissé 3,5 millions d’euros, versés au budget extraordinaire. Ça ne compense pas la tuile qu’il prend dans la figure!

La présidente Delphine Claes le répète: "Personne n’y est pour rien". Situation assez surréaliste.