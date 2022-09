Abritée dans la prestigieuse "Maison espagnole"de Bouvignes, à Dinant, la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan a pour vocation de mettre en valeur le cadre naturel, historique et patrimonial de la vallée de la Meuse.

Découvrez une nouvelle exposition temporaire sur la " #révolution de l’écrit ". Parmi les temps forts qui ont marqué la culture écrite depuis environ 5000 ans, découvrez un "boom"médiéval. Que reste-t-il aujourd’hui de l’essor sans précédent que l’écrit rencontre à partir des 12e et 13e siècles?

Une variété d’écrits et de types documentaires, imaginés ou développés à cette époque; des milliers de mots tracés par des milliers de mains qui ont pris la plume, et ne l’ont plus lâchée. Une exposition temporaire unique à découvrir jusqu’au 6 novembre 2022.