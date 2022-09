En bord de Meuse, au pied de falaises escarpées, découvrez toute la beauté de la ville de Dinant à travers différentes activités. Kayak, parc aventure ou croisière en bateau, toute la famille trouvera son bonheur à Dinant Evasion cet automne.

Vous désirez une journée sur-mesure? Le large catalogue d’activités promet une expérience à la carte pour s’adapter à tous! Le circuit que nous vous recommandons débute avec une matinée au parc Dinant Aventure pour dépasser vos limites en plein cœur de la nature. Perchés en haut de la falaise, nous avons pu tester pour vous les parcours accrobranche et les ponts suspendus offrant une vue extraordinaire sur la vallée de la Meuse.

Ancienne carrière classée zone Natura 2000, le parc de 18 hectares est ouvert toute l’année pour vous permettre de profiter d’infrastructures uniques, peu importe la saison. Différents "challenges"ont été élaborés pour combiner les activités en fonction de vos envies.

Des «challenges» pour tous

Ces différents parcours varient dans la durée comme dans l’intensité pour coller au niveau de tout le monde. Pour une première visite au parc Dinant Aventure, nous vous conseillons le challenge "Ardennes"composé d’un parcours d’initiation, d’un parcours aérien, d’un grand pont, d’un téléphérique et d’un souterrain, accessible aux enfants à partir de 10 ans.

Nous avons combiné ce challenge avec une descente de la Lesse pour profiter au mieux des magnifiques couleurs de la région. Les aventuriers plus expérimentés peuvent se tourner vers le challenge "Alpes", "MontBlanc"ou encore "Anapurna"avec notamment un saut pendulaire qui démarre à 40 mètres du sol: sensations fortes garanties! Plus accessible, le plus long et le plus haut pont de Belgique vous attend également au cœur de cet écrin de verdure. 55 mètres de vide sous vos pieds et 100 mètres de planches à traverser qui surplombent la vallée: un moment unique qui marquera les esprits à coup sûr.

Peu importe le choix du parcours, des moniteurs expérimentés et à l’écoute vous aideront à gravir chaque étape. "C’est l’un des atouts de notre parc, nous sommes toujours là pour aider les gens à avancer à leur rythme et en toute sécurité", explique Jean-Pierre Moiny, l’un des responsables et moniteur du parc aventure. Jean Pierre et ses collègues ont complètement contribué à la réussite de notre journée!

Chasse au trésor ou croisière

Encore soif d’aventure après votre parcours? De nombreuses autres activités peuvent tout à fait se greffer à votre programme pour une journée haute en couleur et en sensations. Une chasse au trésor ainsi que plusieurs parcours d’orientation sont accessibles à tous sur le site. Après une matinée sensationnelle, n’hésitez pas à redescendre en contrebas de la vallée pour vous désaltérer dans le centre de Dinant, et pourquoi pas directement sur la Meuse? Profitez d’une croisière pour découvrir Dinant autrement. Petits bateaux sans permis ou croisières commentées, plusieurs formules sont envisageables pour s’adapter au mieux à vos envies.