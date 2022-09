Condamnés pour trafic de cannabis à la prison de Dinant

Denis a été condamné pour un vol avec violence. Il s’est retrouvé incarcéré dans la même cellule que Maxence qui avait trouvé une méthode pour faire rentrer de la drogue au sein de la prison. Lorsqu’il a été libéré, Denis, qui ne devait être libéré qu’en 2030 a poursuivi son trafic. "J’avais arrêté de fumer", a indiqué Denis lors de son premier passage devant la cour d’appel. "Lorsque je me suis retrouvé en cellule avec ce codétenu, j’ai recommencé. Il avait mis en place un système pour faire entrer de la drogue." Une fois dehors, c’est lui qui a fourni la drogue à la fille mineure d’âge de la petite amie de Denis. En novembre 2020, cette dernière a effectué une première livraison en cachant environ 17 grammes de drogue dans son soutien-gorge. Alors que la Belgique se trouvait en plein confinement, elle a tenté de faire entrer une deuxième fois du cannabis en la dissimulant dans une doublure de vêtements. La substance a été découverte par les gardiens de la prison. Il est apparu qu’il avait l’intention de vendre cette drogue au sein de l’établissement pénitentiaire. Denis avait déclaré qu’il appréciait cette prison car on n’y consommerait "que du cannabis". Il était précédemment accro aux drogues dures. À la suite de ces faits, Denis est transféré à la prison de Lantin. "Mon avenir est compliqué", a admis le détenu. "Je suis bien puni parce que depuis, je ne reçois plus de visites parce que mes proches habitent trop loin. Ça fait 19 mois que je suis bien puni. J’ai déconné", a-t-il admis avant de concéder qu’il était également de mauvaise influence pour la jeune fille qui l’a livré en prison. Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné le prévenu à une peine de deux ans de prison et a accordé une peine de probation autonome à son complice. La cour a réformé cette décision. Elle a transformé les deux ans de prison de Denis en dix-huit mois et la peine de probation autonome de Maxence en deux ans de prison ferme.