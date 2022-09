Dinant : une fresque street art à l'école communale de Bouvignes

"On s’est concentré sur l’aspect graphique de l’écriture. Nous avons choisi le motRessource,qui colle bien à l’état d’esprit de l’école (NDLR: une école à pédagogie alternative où la nature est au centre des préoccupations)et qui dont on entend beaucoup parler aujourd’hui; les ressources en eau, en énergie…", expose Maxime Lambert, en charge des jeunes cette semaine-là. Historien et artiste membre du collectif namurois DRASH, il a notamment participé à l’élaboration de la fresque de la Villa Balat à Namur.

Choisir sa typo

Chaque jeune a exploité la calligraphie qui lui parlait le plus."Maxime nous a donné des livres et on devait choisir notre typographie. Moi j’ai choisi une écriture gothique qui me faisait penser à des écritures de cirque", témoigne Salomon, 14 ans, l’un des participants au stage.

Pour travailler au spray, l’animateur leur a transmis quelques techniques de base car on ne s’improvise pas street artiste du jour au lendemain."Chaque jour on s’entraînait sur des panneaux ", poursuit Salomon. Maxime a déterminé les proportions sur le grand mur puis est repassé pour les finitions. Deux jours ont suffi pour décorer le mur." Ils ont vraiment bien bossé ", conclut le moniteur.

Maintenant que les jeunes ont ouvert la voie du street art à l’école de Bouvignes, le Centre culturel de Dinant n’exclut pas de retenter l’expérience, mais rien n’est encore établi. D’autres projets de graffitis sont en réflexion pour le centre de Dinant, avec l’idée de créer à terme un parcours. D’ici 2023, une ou deux autres fresques devraient surgir dans le paysage.

Le dimanche 25 septembre prochain, lors de l’événement Montmartre à Dinant, l’artiste Sarah Conti peindra des panneaux au-devant du Centre Culturel, dans le cadre d’une exposition temporaire.