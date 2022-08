«Nous avons besoin de volontaires disponibles !»

Le commandant de la zone Dinaphi, Alain Lallemand estime pour sa part que le poste de Dinant fonctionnait suivant un système obsolète et qu’il convenait d’harmoniser les situations entre les différents postes de la zone Dinaphi, tous les citoyens ayant droit à la même protection. "La volonté était de faire fonctionner Dinant comme les autres services. Les pertes de temps lors du rappel des volontaires concernent tous les postes de notre zone, qui est très étendue. Une mixité de pompiers professionnels et de volontaires est nécessaire afin de faire fonctionner la zone de secours. Fonctionner avec des volontaires n’est pas simple, puisqu’il est impossible pour nous de savoir quand ceux-ci seront disponibles. Avec la fin des gardes en caserne, ceux-ci doivent s’indiquer comme disponibles lorsqu’ils sont chez eux. Ils doivent changer leurs habitudes, les mentalités doivent évoluer et ce n’est pas simple, je ne leur en veux pas, mais il faudra s’y faire. Le 21 juillet et le 15 août, j’ai par exemple dû faire appel à des volontaires d’Yvoir pour pouvoir assurer une pompe à 6. Des cas comme celui de Falmignoul peuvent survenir n’importe quand."

Le commandant Lallemand se penche en temps réel (lundi à 14h15 sur les effectifs disponibles à Dinant. "Il y a un officier et un sous-officier de disponibles à Dinant, pas de volontaires. A Rochefort, on retrouve un professionnel et 5 volontaires. A Yvoir, 6 volontaires sont disponibles. A Dinant, certains n’ont pas encore le déclic de se mettre "disponibles" quand ils sont chez eux. Avec le beau temps, il est parfois difficile de pouvoir compter sur eux. Au final, c’est en fonction de leurs disponibilités que l’on aura la possibilité de faire démarrer l’autopompe de Dinant… ou pas."

Où en est-on en termes d’effectifs ?"Sur la septantaine de volontaires que compte le poste de Dinant, 25 habitent dans un rayon compris entre 6 et 12 minutes autour de la caserne. Idéalement, il nous en faudrait 36 dans ce rayon, il nous manque actuellement 11 volontaires. Nous avons donc lancé un recrutement. 4 des candidats potentiels habitent à 6 minutes de la caserne. Un recrutement ciblé sur Dinant aura lieu en octobre, et un autre en juin 2023. Pour moi, l’avenir est un rassemblement des postes de Ciney, Dinant et Yvoir dans une seule caserne, qui serait idéalement située à Achêne. Mais cela ne sera discuté qu’après 2025."