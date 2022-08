Un mégot de cigarette mal éteint sans doute à l’origine d’un début d’incendie

À leur arrivée, ils ont constaté un feu de déchets ayant provoqué un gros dégagement de fumée. Grâce à l’extinction rapide du foyer et au compartimentage de l’immeuble, la majeure partie des fumées est restée cloisonnée dans les caves. Seule une partie de du bâtiment a été évacuée mais les occupants ont pu regagner rapidement leur logement après avoir ventilé les caves et avoir contrôlé l’absence de fumée dans ceux-ci et la ventilation des caves.