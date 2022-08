Le collège aura ses cabinettards à Dinant

"Quand on n’a rien fait pendant 4 ans et qu’on veut rattraper le retard, on crée un cabinet avec des personnes pour faire avancer les dossiers. Dans deux ans, ce sont les élections, il faut sortir des projets".Dixit Alain Besohé, chef de groupe de la minorité dinantaise (LDB), en préambule d’autres commentaires, qu’il pourra émettre lors de la prochaine réunion du conseil communal, lundi prochain. Et ça ne va pas rater.